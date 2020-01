"FBI verkreeg data van vergrendelde iPhone 11 Pro Max"

De FBI is er vorig jaar in geslaagd om data van een vergrendelde iPhone 11 Pro Max te halen, het nieuwste iPhone-model van Apple. Dat claimt zakenblad Forbes. Uit een gerechtelijk zoekbevel van 16 oktober 2019 blijkt dat de telefoon was vergrendeld toen die in beslag werd genomen.

De advocaat van de verdachte stelt dat zijn client de code niet aan de FBI heeft gegeven en de man ook niet werd gedwongen om het toestel via Face ID te ontgrendelen. Volgens Forbes maakte de FBI gebruik van een apparaat genaamd GrayKey om de data van het toestel te halen. Dit toestel is in het verleden vaker door opsporingsdiensten gebruikt om vergrendelde iPhones te ontgrendelen.

Apple kreeg afgelopen week de Amerikaanse president Trump, de Amerikaanse minister van Justitie en de FBI over zich heen omdat het bedrijf niet wilde meewerken met het ontgrendelen van de iPhones van een verdachte in een schietpartij. Het zou gaan om een iPhone 5 en een iPhone 7, twee oude modellen. Er zijn dan ook twijfels over de motieven van de FBI dat Apple verzocht om de toestellen te ontgrendelen.

Beveiligingsonderzoeker Nicholas Weaver spreekt van "theater". Hij stelt dat Apple de toestellen zo heeft ontworpen dat het geen informatie kan verstrekken. "Apple heeft eigenlijk een kluis gemaakt waarvan je de combinatie alleen kunt veranderen als je eerst de kluis opent. De FBI vraagt nu om de combinatie te veranderen, terwijl ze heel goed weten dat de combinatie niet is te veranderen zonder eerst de kluis te openen", aldus Weaver.

De Amerikaanse senator Ron Wyden heeft vragen aan het Amerikaanse ministerie van Justitie gesteld waarom het om backdoors vraagt terwijl het over tools lijkt te beschikken waarmee het de nieuwste iPhones kan ontgrendelen.