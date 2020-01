Baby-app lekt foto's, video's en groeigegevens duizenden baby's

Een populaire app waarmee ouders de ontwikkeling en groei van hun baby kunnen vastleggen heeft van duizenden baby's foto's, video's en gegevens gelekt. Het gaat om de app "Peekaboo Moments", waarvan de Androidversie meer dan een miljoen keer is gedownload.

Beveiligingsonderzoeker Dan Ehrlich ontdekte een onbeveiligde database van de app die voor iedereen op internet toegankelijk was. De meer dan honderd gigabyte grote database bevatte meer dan zeventig miljoen logbestanden. Deze bestanden bevatte naar schatting minstens 800.000 e-mailadressen van gebruikers, alsmede links naar geüploade video's en foto's. De app biedt ook een groeimeter, waarmee ouders de groei van hun baby kunnen bijhouden. Deze informatie, alsmede locatie en geboortedata van baby's, werd ook in de bestanden aangetroffen.

Peekaboo Moments stelt in een verklaring dat het datalek door een misconfiguratie van de loggingserver is ontstaan. Vanwege het incident is besloten om de gegevens van alle gebruikers te resetten, waardoor links naar video's en foto's niet meer werken. Tevens stelt het bedrijf dat het beveiligingsverbeteringen aan het eigen systeem gaat doorvoeren. De database is inmiddels beveiligd