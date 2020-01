Tor Project ontvangt recordbedrag aan donaties van gebruikers

Het Tor Project, verantwoordelijk voor het Tor-netwerk, heeft vorig jaar een recordbedrag aan donaties ontvangen. Dagelijks maken zo'n 2,5 miljoen mensen gebruik van het Tor-netwerk om hun privacy te beschermen en overheidscensuur te omzeilen.

Het Tor Project dat de software voor het Tor-netwerk ontwikkelt is een non-profitorganisatie en daardoor afhankelijk van giften. De organisatie wil minder afhankelijk worden van de donaties van de Amerikaanse overheid. In 2017 ontving het Tor Project 4,1 miljoen dollar. Daarvan was 2,1 miljoen dollar afkomstig van Amerikaanse overheidsinstellingen, zoals de National Science Foundation, het Stanford Research Institute en een afdeling van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. In 2015 waren donaties van de Amerikaanse overheid nog goed voor 85 procent van de inkomsten.

Elk jaar vraagt het Tor Project daarom aan individuen om geld te doneren. Vorig jaar ging het in totaal om een bedrag van 834.000 dollar. Bijna een verdubbeling ten opzichte van 2018. Niet eerder ontving het Tor Project zoveel geld van individuen. Iets meer dan 300.000 dollar van het ontvangen bedrag is afkomstig van de donatiecampagne die eind vorig jaar werd gestart. Mozilla besloot de ontvangen 300.000 dollar te verdubbelen.

Meer dan tienduizend mensen kozen ervoor om voor het eerst geld aan het Tor Project te doneren. Tevens kwamen er 330 nieuwe Defenders of Privacy bij, donoren die maandelijks geld doneren. "Deze inkomsten van individuen zijn essentieel om ons doel van 2020 te halen, namelijk het opschalen van ons netwerk, het eenvoudig toegankelijk maken van Tor voor iedereen en het bieden van privacy en online tools om censuur te omzeilen", aldus de organisatie.