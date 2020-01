Universiteit Maastricht voorziet werkplekken van monitoringssoftware

De Universiteit Maastricht zal alle werkplekken van monitoringssoftware voorzien. Pas dan kunnen studenten en medewerkers weer van het bekabelde internet gebruikmaken. Dat heeft de universiteit aangekondigd. Er is gekozen voor monitoringssoftware van Carbon Black. Die zal op de meeste computers automatisch worden geïnstalleerd.

"Indien deze software op (bijna) alle werkplekken is geïnstalleerd, kan de bekabelde internetverbinding weer opengezet worden. VDI-werkplekken hebben een bijzondere status, omdat die 100 procent zijn uitgerust met Carbon Black en daarom wel al toegang tot internet hebben", zo laat de universiteit weten. "Hoe sneller de norm is bereikt, hoe sneller de internetverbinding kan worden opengezet voor de gehele UM."

Gebruikers kunnen via het Taakbeheer van Windows kijken of de monitoringssoftware al op hun systeem draait. Wanneer dit niet het geval is kan er met een lokale ondersteuner contact op worden genomen. De universiteit werd op 24 december getroffen door de Clop-ransomware en is nog altijd bezig met het herstel van systemen. Meerdere systemen en toepassingen zijn nog altijd offline.

Zo kunnen medewerkers niet via het vpn verbinding met de universiteit maken. "De verwachting is dat vpn voorlopig nog niet beschikbaar is omdat daar meer beveiliging in aangebracht zal moeten worden. Dit proces vraagt eenvoudigweg tijd", aldus de universiteit. Ook het herstel van de print-, scan- en kopieerdiensten is nog gaande. "Deze week is Ricoh begonnen met herstel van de dienstverlening. Dat ligt op schema, maar de nieuwe (striktere) beveiligingsmaatregelen moeten nog worden geïmplementeerd. Dat vraagt dus helaas nog wat extra geduld."