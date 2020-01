Ziekenhuis Leeuwarden: aanval had zeer beperkt effect

De aanval waar het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL), één van de grootste ziekenhuizen van Nederland, gisteren mee te maken kreeg heeft een zeer beperkt effect gehad. Dat laat het ziekenhuis vandaag weten. Dataverkeer met de buitenwereld is nog altijd afgesloten.

Gisteren maakte het ziekenhuis bekend dat het doelwit was geworden van een aanval. De aanvallers probeerden mogelijk binnen te komen via een kwetsbaarheid in de Citrix-servers van het ziekenhuis. Het MCL gebruikt Citrix-servers voor de communicatie met de buitenwereld. Na ontdekking van de aanval besloot het MCL al het dataverkeer met de buitenwereld tijdelijk af te sluiten.

"De eerste onderzoeksresultaten duiden er op dat het effect van de aanval zeer beperkt is geweest. Het onderzoek wordt nog verder afgerond. Er is tot nu toe echter geen enkele aanwijzing gevonden dat de aanval is doorgedrongen tot interne systemen van het MCL of patiëntgegevens", zo stelt het ziekenhuis in een update over het incident.

Zolang het onderzoek loopt blijft de digitale communicatie met de buitenwereld afgesloten en kunnen patiënten niet bij hun elektronisch patiëntendossier.