VVD wil opheldering van Grapperhaus over aanval op ziekenhuis

De VVD wil opheldering van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en minister De Jonge van Volksgezondheid over de recente aanval op de Citrix-servers van het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL). Eerder stelden ook de CDA en het SP Kamervragen aan De Jonge over de aanval.

Het MCL meldde woensdag dat het vanwege een aanval op de Citrix-servers al het dataverkeer met de buitenwereld had afgesloten. Daardoor kunnen patiënten tijdelijk niet bij hun elektronisch patiëntendossier en kunnen medewerkers van het MCL niet thuiswerken.

"Bent u van mening dat het ziekenhuis direct actie had moeten ondernemen toen het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid Citrix-gebruikers waarschuwde voor de kwetsbaarheid van deze servers voor aanvallen van hackers?", vraagt VVD-Kamerlid Veldman aan de ministers. Die moeten tevens laten weten in hoeverre het dataverkeer tussen overige ziekenhuizen ook stilgelegd is na ontdekking van de aanval.

Verder wil Veldman weten in hoeverre kwetsbaarheden in servers waar ziekenhuizen gebruik van maken meegenomen worden in de nieuwe wetgeving rondom gegevensuitwisseling in de zorg. Ook vraagt het VVD-Kamerlid of er meer ziekenhuizen in Nederland gebruikmaken van Citrix-servers of andere servers die kwetsbaarheden bevatten en hoeveel dit er zijn.

Afsluitend vraagt Veldman aan minister Grapperhaus hoe zijn eerdere uitspraak, over het aanpakken van bedrijven die hun ict niet op orde hebben, in het licht van de situatie bij het MCL moet worden gezien. De ministers hebben drie weken de tijd om de vragen te beantwoorden.