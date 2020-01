Kabinet wil onderzoeken of datacenters vitale infrastructuur zijn

Het kabinet wil gaan onderzoeken of datacenters onderdeel van de vitale infrastructuur moeten worden, zo heeft staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken op Kamervragen van het CDA laten weten. Aanleiding voor de vragen waren berichten in het FD over het faillissement van de Amsterdamse datacenterbouwer ICTroom en dat door een reeks overnames vrijwel alle datacenters rond Amsterdam in buitenlandse handen zijn gekomen. Het gaat dan met name om Amerikaanse partijen.

Hierdoor zou de Verenigde Staten zich actief kunnen bemoeien met het merendeel van de Nederlandse datacenters, zo vrezen experts. "Klopt het beeld dat Nederland de controle dreigt te verliezen over consumenten- en bedrijfsgegevens opgeslagen in datacenters op Nederlands grondgebied als gevolg van investeringen van Amerikaanse bedrijven in kritieke digitale infrastructuur in Nederland? Welke gevolgen kan dit hebben voor de veiligheid en autonomie van Nederland in het digitale domein?", stelde CDA-Kamerlid Van den Berg de vraag.

Volgens Keijzer is het van belang om onderscheid te maken tussen datacenterdiensten, zoals het fysieke gebouw van het datacenter, de servers, en de (hosting)diensten, zoals opslag enerzijds en de consumenten- en bedrijfsgegevens op deze servers anderzijds. "In beginsel zijn datacenters alleen eigenaar en/of beheerder van het onroerend goed. De bedrijven die van het datacenter gebruik maken zijn eigenaar en/of beheerder van de servers/clouds. Enkele datacenters verlenen optioneel diensten als de verhuur van servers, of de verlening van andere diensten (zoals clouddiensten)", antwoordt de staatssecretaris.

Keijzer merkt op dat datacenters op dit moment nog niet zijn aangewezen als vitale infrastructuur. "Wel is het kabinet voornemens nader onderzoek te doen naar de vraag of datacenters alsnog onderdeel moeten worden van de vitale infrastructuur. Datacenters vanaf een bepaalde omvang zijn al onder het Wetsvoorstel ongewenste zeggenschap telecommunicatie gebracht, zodat toekomstige overnames van deze datacenters getoetst zullen worden."

Wat betreft de gegevens die in datacenters zijn opgeslagen stelt de staatssecretaris dat clouddiensten onder de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) vallen, zodat zij maatregelen moeten nemen om hun netwerk- en informatiesystemen te beveiligen. Daarnaast is ook de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Van den Berg wilde tevens duidelijkheid van Keijzer over het faillissement van ICTroom. Volgens de staatssecretaris heeft dit geen impact op de veiligheid van Nederland. "Er zijn meerdere (Nederlandse) spelers actief op de markt in Nederland, en daarbuiten. Bovendien is hier sprake van een groeiende markt, en verwacht ik dat er meer spelers bij zullen komen. De normale faillissementswetgeving is in dit geval van toepassing."