Man bekent beheer van marktplaatsen voor cybercriminelen

Wat geeft de VS jurisdictie? Alleen al dat er kredietkaartnummers van Amerikanen "werden verhandeld", dus door anderen, op de marktplaats, dat daar dus indirect schade voor Amerikaanse kredietkaartbedrijven uit voortvloeide? Dat is wel een vrij rekkelijke interpretatie.



Dat is een onderschat probleem met justitie: Zelfs als je het juiste doet als aanklager en rechter, maar om de verkeerde reden, dan doe je het nog steeds verkeerd.