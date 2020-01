Mozilla blokkeert groot aantal malafide Firefox-extensies

Mozilla heeft de afgelopen weken een groot aantal malafide Firefox-extensies geblokkeerd die wachtwoorden en andere gegevens van gebruikers probeerden te stelen, instellingen wijzigden, geobfusceerde code gebruikten en gebruikers schadelijke software probeerden te laten installeren.

Dat blijkt uit een overzicht van geblokkeerde Firefox-extensies. Mozilla houdt een overzicht bij van de Firefox-extensies die het bij gebruikers heeft geblokkeerd en van addons.mozilla.org heeft verwijderd. Firefox-extensies moeten zich aan bepaalde regels houden, anders worden ze verwijderd. Normaliter gaat het om een paar vermeldingen per week in het overzicht, maar alleen op 19 december ging het opeens om 61 vermeldingen, die vaak meerdere Firefox-extensies betreffen. De voornaamste reden was het zonder toestemming wijzigen van zoekinstellingen en het verzamelen van allerlei soorten gegevens, zonder dat gebruikers hier iets aan kunnen doen. Ook was er een extensie, Tamo Junto Caixa, die op afstand code uitvoerde.

De add-ons vallen in verschillende categorieën, zoals extensies om YouTube-filmpjes te downloaden, documenten naar pdf om te zetten en pdf-bestanden te bekijken. Het gaat onder andere om extensies met de naam 2Ring, Rolimons Plus, RoliTrade, FromDocToPDF, WeatherPool en Your Social. Daarnaast blokkeert Mozilla ook nog altijd oudere versies van Adobe Flash Player omdat ze kwetsbaarheden bevatten. Later dit jaar wordt de ondersteuning van Flash Player gestopt.

"Verrassingen kunnen in veel gevallen gepast zijn, maar ze zijn niet welkom wanneer het gaat om de security, privacy en controle van gebruikers. Het is zeer belangrijk om zo transparant als mogelijk te zijn bij het inzenden van een add-ons. De gebruiker moet eenvoudig kunnen zien wat de functionaliteit van je add-on is en niet na de installatie met onverwachte gebruikerservaringen worden geconfronteerd", aldus Mozilla aan ontwikkelaars. Aangezien Mozilla de extensies bij gebruikers blokkeert hoeven die hier zelf geen actie voor te ondernemen.