Politie: schaamte bij slachtoffers van WhatsApp-fraude

Slachtoffers van WhatsApp-fraude schamen zich en doen daarom geen aangifte, zo laat de politie vandaag weten. Opnieuw waarschuwt de politie voor deze vorm van fraude. Bij WhatsApp-fraude doen oplichters zich voor als een bekende van het slachtoffer en vragen vervolgens om geld.

"Eerst laten ze via een app weten een "nieuw telefoonnummer" te hebben, compleet met profielfoto van de persoon van wie ze de identiteit gebruiken. Deze foto hebben ze van sociale media gehaald, evenals informatie over familierelaties en hoe mensen elkaar aanspreken. Scherm daarom je Facebookpagina af voor onbekenden", aldus de politie. De oplichters gaan volgens de politie geraffineerd te werken. "Pogingen tot telefonisch contact en kritische vragen weten oplichters handig te omzeilen. Als je naar het "nieuwe" telefoonnummer belt, hoor je veel ruis en een stem. Aangevers menen de stem van de bekende te horen en gaan alsnog over tot betaling."

Vorig jaar maakten meer dan 2600 mensen melding bij de Fraudehelpdesk dat er geprobeerd was om via WhatsApp-fraude geld te stelen. 353 mensen werden ook daadwerkelijk opgelicht voor een bedrag van meer dan 1 miljoen euro in totaal. Hoeveel slachtoffers er aangifte bij de politie hebben gedaan is onbekend. In de eerste weken van dit jaar ontving de Fraudehelpdesk al 112 meldingen van pogingen tot WhatsApp-fraude en maakten negen personen geld over naar de oplichters. In totaal ging het om een bedrag van meer dan 38.000 euro.

Het gemiddelde schadebedrag per slachtoffer is ook toegenomen. In 2018 ging het nog om zo'n 2100 euro. Vorig jaar was dat al gestegen naar 3000 euro en voor dit jaar gaat het zelfs om 4200 euro. "Achteraf schamen mensen zich, omdat ze zich om de tuin hebben laten leiden, maar de oplichters gaan geraffineerd te werk. Wacht niet om aangifte te doen of meld bij de politie dat er een poging is ondernomen. De politie kan met toestemming van het Openbaar Ministerie onderzoeksmiddelen inzetten om de verdachte te achterhalen, ook als de oplichter de verbinding heeft verbroken", besluit de politie de waarschuwing.