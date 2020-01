Kamervragen over slecht beveiligde ip-camera's in Nederland

D66 en GroenLinks hebben minister Dekker voor Rechtsbescherming Kamervragen gesteld over slecht beveiligde ip-camera's die in Nederland zijn te vinden. Aanleiding is een uitzending van Pointer dat de locatie van ruim vijftig Nederlandse beveiligingscamera's wist te achterhalen.

De camera's werden gevonden via websites die onbeveiligde camera's indexeren. Vervolgens lukte het Pointer aan de hand van de camerabeelden om te bepalen waar de camera's precies stonden. Hierdoor kan er een privacy- en inbraakrisico ontstaan. De camera's zijn mede door niet gewijzigde standaardwachtwoorden toegankelijk.

D66-Kamerlid Verhoeven en GroenLinks-Kamerlid Buitenweg willen nu van Dekker weten welke eisen er aan dergelijke ip-camera's worden gesteld. "Deelt u de mening dat deze camera’s alleen op de Nederlandse markt mogen worden toegelaten als is komen vast te staan dat ze adequaat zijn beschermd tegen (online) hacks? Zo ja, welke maatregelen stelt u zich voor om het beveiligingsniveau van beveiligingscamera’s te verbeteren?", vragen de Kamerleden.

Die willen ook weten wat de minister vindt van het instellen van een minimumstandaard voor online veiligheid en het verbieden van "eenvoudig te hacken rommelproducten". Dekker moet daarnaast duidelijk maken hoeveel ip-camera's in Nederland jaarlijks worden gecompromitteerd en hoe vaak daar melding van wordt gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens en politie.

"In hoeveel gevallen wordt politieonderzoek ingesteld en in hoeveel gevallen vindt strafvervolging en veroordeling plaats? Vindt u dat sprake is van een adequaat handhavingsniveau op de bescherming van burgers tegen dit soort vormen van online criminaliteit?", vragen Buitenweg en Verhoeven verder. Afsluitend moet Dekker laten weten of hij producenten bewust gaat maken van de noodzaak van 'privacy by design' en welke maatregelen hij zich hierbij voorstelt. De minister heeft drie weken om de vragen te beantwoorden.