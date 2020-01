Gegevens 30 miljoen creditcards mogelijk gestolen bij Wawa

Criminelen hebben mogelijk de gegevens van 30 miljoen creditcards bij de Amerikaanse keten Wawa gestolen. Dat meldt it-journalist Brian Krebs op basis van een website waar de gestolen gegevens worden aangeboden. Wawa is een keten van tankstations en winkels in de VS met zo'n 850 locaties.

Wawa waarschuwde op 19 december dat criminelen de kassasystemen van alle locaties met malware hadden besmet. Deze malware was ontwikkeld om creditcardgegevens te stelen en kon bijna tien maandenlang onopgemerkt zijn werk doen. De eerste infectie deed zich voor op 4 maart 2019 en de malware werd pas op 10 december ontdekt. Van een onbekend aantal creditcards zijn creditcardnummer, verloopdatum en naam van de kaarthouder gestolen.

Op een bekend forum voor cybercriminelen zijn de gestolen gegevens nu te koop aangeboden. Het zou gaan om de data van meer dan 30 miljoen creditcards. Wawa bedient jaarlijks 700 miljoen klanten. In een update over het incident stelt de keten dat criminelen "sommige betaalkaartgegevens" proberen te verkopen die mogelijk door de malware zijn gestolen (pdf). Klanten krijgen het advies hun afschriften in de gaten te houden. Daarnaast zegt Wawa de veiligheid van de eigen systemen te zullen verbeteren. Hoe de kassasystemen besmet konden raken is niet bekendgemaakt.