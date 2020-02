Politie laat slachtoffers helpdeskfraude online aangifte doen

Slachtoffers van helpdeskfraude kunnen voortaan ook online aangifte doen en binnenkort zal dit ook voor ransomware mogelijk worden. Dat heeft de politie vandaag bekendgemaakt. Bij helpdeskfraude doen oplichters zich vaak voor als medewerkers van Microsoft of andere techbedrijven.

De oplichters bellen mensen op of maken gebruik van advertenties, malafide websites en pop-ups die stellen dat er problemen met de computer zijn. De oplichters proberen het slachtoffer vervolgens software te laten installeren waarmee het systeem op afstand kan worden overgenomen. Het doel is om slachtoffers te laten betalen voor het verhelpen van niet bestaande problemen. Ook komt het voor dat de oplichters geld van de bankrekening stelen.

Vorig jaar werden Nederlandse internetgebruikers via helpdeskfraude voor 3 miljoen euro opgelicht. Een halvering ten opzichte van 2017, toen het nog om 6 miljoen euro ging. Spraken de oplichters in het verleden alleen Engels, inmiddels zijn er ook Nederlandstalige helpdeskfraudeurs gesignaleerd. "Om daders te pakken, hun werkwijze te verstoren of preventiecampagnes op te zetten, is het belangrijk dat de politie zoveel mogelijk actuele informatie binnenkrijgt. Bij helpdeskfraude ziet de politie bijvoorbeeld steeds vaker dat er nu ook Nederlandstalige mensen bellen, niet meer alleen Engelstalige. Achter dit soort veranderingen in de werkwijze van cybercriminelen komt de politie alleen als er genoeg aangiftes binnenkomen", zo laat de politie weten.

In 2017 ontving de politie negentienhonderd meldingen en aangiftes van helpdeskfraude. Een jaar later in 2018 was dat gedaald naar zestienhonderd meldingen en aangiftes. Vorig jaar bleef het aantal binnengekomen aangiftes en meldingen op hetzelfde niveau. Om het doen van aangiftes eenvoudiger te maken heeft de politie nu besloten dat helpdeskfraude online kan worden gemeld. Ransomware wordt het volgende cybercrimedelict dat online kan worden gemeld. Dit moet niet alleen helpen bij het opsporen van daders, maar ook om meer te kunnen doen aan verstoren en preventie.