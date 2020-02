Consumentenbond: IoT-fabrikanten laks met beveiligingsupdates

Fabrikanten van Internet of Things-apparaten zijn laks met het uitbrengen van beveiligingsupdates om kwetsbaarheden te verhelpen, zo stelt de Consumentenbond op basis van eigen onderzoek. Voor het onderzoek werd de veiligheid van tien verschillende producten getest, waaronder gps-horloges, wifi-printers en babycamera's. In totaal werden in de producten 27 kwetsbaarheden aangetroffen.

De gevonden beveiligingslekken werden vervolgens aan de betreffende fabrikanten gemeld. In twaalf gevallen werden de problemen door de fabrikant ontkend, weigerden ze actie te ondernemen of reageerden ze helemaal niet. Van de veertien ernstige kwetsbaarheden werden er uiteindelijk negen verholpen. Verder blijkt dat de meeste fabrikanten niet vooraf laten weten hoelang hun producten updates blijven ontvangen. Van de vijftig onderzochte fabrikanten werd dit door slechts drie partijen gedaan.

"Fabrikanten vinden de veiligheid van hun producten niet belangrijk genoeg. Dat is de pijnlijke conclusie die we op basis van dit rapport moeten trekken. Daar moet verandering in komen. Onder andere door minimale veiligheidseisen te stellen waar producten aan moeten voldoen", stelt Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond. Volgens Molenaar moeten fabrikanten worden verplicht om hun producten gedurende de hele gebruiksduur van updates te voorzien. "Ook moeten ze hun klanten actief informeren over kwetsbaarheden in hun producten."

Tevens vindt Molenaar dat onveilige producten van de markt moeten worden gehaald. Twee van de geteste producten die kwetsbaarheden bevatten werden door Bol.com aangeboden. Het gaat om de Sannce Smart Babyfoon met camera en de Svakom Siime Eye vibrator, met wifi en camera. De babyfoon is op afstand te compromitteren en de wifi-zender van de vibrator heeft een herkenbare naam en een standaardwachtwoord dat voor alle apparaten hetzelfde is. Na melding van de Consumentenbond heeft Bol.com aangegeven dat het beide producten uit de handel neemt.