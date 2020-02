Marketingbedrijf lekt 50 miljoen records via onbeveiligde database

Marketingbedrijf Pabbly, dat naar eigen zeggen meer dan honderdduizend klanten heeft waaronder Cisco, The Guardian en Uber, heeft via een onbeveiligde database 50 miljoen records gelekt. De records gaan terug tot 2014 en bevatten e-mailadressen, klantnamen, e-mailgegevens, smtp-data, interne ip-adressen en nog allerlei andere zaken, zo meldt securitybedrijf Security Discovery.

Pabbly biedt verschillende oplossingen voor e-mailmarketing. Onderzoeker Jeremiah Fowler ontdekte een database van het marketingbedrijf die voor iedereen op internet zonder wachtwoord toegankelijk was. De onderzoeker waarschuwde Pabbly, waarna de toegang tot de database enkele uren later werd beveiligd. Hoeveel klanten door het datalek zijn getroffen, hoelang de database onbeveiligd online stond en of die ook door andere partijen is gedownload, is onbekend. Fowler ontving naar eigen zeggen geen reactie op zijn melding van het datalek.