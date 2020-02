Motorclub krijgt digitale datadragers niet terug van Hoge Raad

Het Openbaar Ministerie hoeft in beslag genomen digitale datadragers van motorclub Caloh Wagoh niet terug te geven zoals eerder door de rechtbank was bepaald, zo heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld. In een strafrechtelijk onderzoek naar vermeende strafbare feiten die binnen de motorclub zouden zijn gepleegd zijn ongeveer zevenhonderd digitale datadragers in beslag genomen.

Tien verdachten stapten naar de rechter en eisten hun datadragers terug, waaronder mobiele telefoons, een camera en een iPad. Volgens de advocaat van de verdachten hebben zijn cliënten een normale baan en zijn daarnaast ook zzp-ers. Doordat hun computers, administratie en klantenbestanden in beslag zijn genomen zou de voortzetting van hun ondernemingen onder grote druk zijn komen te staan.

De klagers kregen van de rechtbank gelijk, omdat het strafrechtelijk onderzoek door het Openbaar Ministerie (OM) te lang zou duren, namelijk langer dan een half jaar. De rechter vond de belangen van de klagers daarom zwaarder wegen dan het strafvorderlijk belang om de inbeslagneming te laten voortduren.

Het Openbaar Ministerie tekende beroep aan bij de Hoge Raad. Volgens het OM konden de gegevensdragers van de verdachten nog niet volledig worden uitgelezen. "Aangezien er nog geen inhoudelijk onderzoek plaats heeft kunnen vinden aan deze goederen, is het onderzoeksbelang nog onverkort van kracht. Het onderzoek richt zich op communicatie tussen klagers en verdachten in het onderzoek", aldus de officier van justitie. Die liet weten dat de apparaten tussentijds worden teruggegeven wanneer die zijn onderzocht.

De Hoge Raad heeft de beslissing van de rechtbank vernietigd, omdat die niet goed gemotiveerd is. "Het gaat hier om een complex en tijdrovend strafrechtelijk onderzoek aan een groot aantal inbeslaggenomen gegevensdragers. Dat dit onderzoek na een half jaar niet is afgerond, betekent nog niet dat het OM niet voortvarend zou hebben gehandeld", aldus de Hoge Raad.

Volgens de Hoge Raad heeft de rechtbank niet goed uitgelegd waarom dat in deze zaak wel het geval zou zijn. Daarnaast heeft de rechtbank onvoldoende uitgelegd wat de belangen van de klagers zijn en waarom die zwaarder wegen dan de belangen van het strafrechtelijke onderzoek. De zaak is nu door de Hoge Raad teruggewezen naar de rechtbank die hier opnieuw over moet oordelen.