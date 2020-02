EFF: Ring-deurbelcamera maakt gebruikers paranoïde

Wat een onzin is dit zeg.



1. Ring Deur bel, secuirty en een deurbel is een optie om het zo te gebruiken! maar het zien wie er voor de deur staat, of als je niet thuis bent om even aan te geven dat je er zo bent! is denk ik de basis functie voor dit device en dat bij het drukken op de bel een melding op je smartphone komt is juist wat je wilt hebben.

2. Bij het instellen van de RING word gewoon gevraagd of je motion detection wel of niet gebruikt, en hoe deze moet reageren.

dus ook hier als je niet weet wat je aan het doen bent kan dit miscchien wel een isseu zijn!

3. Dat de video wordt opgeslagen, iemand staat bij mij in de tuin! als die daar problemen mee heeft blijf WEG. en ook dit kun je uitzetten, en word maar voor 30 dagen opgeslagen!

4. Dat bij ring mensen mee kijken met video's zonder toestemming dat is natuurlijk wel een probleem.



Maar dat probleem heb je bij alles wat je online doet, wie zegt niet dat iemand door je foto's aan het kijken bij Apple, Goole. Dropbox of Microsoft of nog erger documenten die je ergens in de cloud hebt staan?