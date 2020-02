Kabinet vraagt feedback op digitale identificatie via ID-kaart

Het kabinet vraagt iedereen om feedback te geven op een aanpassing van de Paspoortwet waardoor elektronische identificatie via de Nederlandse id-kaart mogelijk wordt. Hiervoor zal er een tweede chip aan de id-kaart worden toegevoegd zodat burgers zich op het niveau DigiD Hoog kunnen identificeren.

DigiD kent verschillende betrouwbaarheidsniveaus. Het basisniveau bestaat uit een gebruikersnaam met wachtwoord. Dan is er het middenniveau waarbij de gebruiker kiest voor inloggen met de DigiD-app of voor een sms-controle. Als derde is er het substantiële niveau. Dit is bijvoorbeeld vereist wanneer er met extra privacygevoelige gegevens wordt gewerkt. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om gegevens over de gezondheid. Dan is er ook het niveau DigiD Hoog. DigiD Substantieel en DigiD Hoog vereisen het eenmalig respectievelijk telkens uitlezen van de chip van het rijbewijs en identiteitskaart. Dit kan met de NFC-functie in tablets en smartphones of NFC-lezers verbonden aan computers.

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt er in Nederland veel gebruik gemaakt van overheidsdienstverlening via internet. "Het huidige DigiD heeft een laag betrouwbaarheidsniveau en het gebruik ervan is meestal nog gebaseerd op vrijwilligheid. Voor steeds meer overheidsdiensten is sprake van verplicht digitaal afhandelen. Mede gelet op het toenemend verplicht gebruik, is een publiek eID-middel met een hoog betrouwbaar karakter noodzakelijk", aldus het ministerie.

Naast het rijbewijs moet ook de identiteitskaart hiervoor kunnen worden ingezet. Dit vereist echter een aanpassing van de Paspoortwet. Via een Internetconsultatie kan er nu op de voorgestelde aanpassing worden gereageerd. Het ministerie stelt dat de aanpassing de administratieve lasten van burgers vermindert, doordat zij door gebruik van dit digitale identificatiemiddel een groter aantal diensten van de overheid digitaal kunnen afnemen dan nu het geval is.

"Het betreft dan diensten waarvoor nu nog een fysieke check van de identiteit nodig is. Deze diensten kunnen burgers dan plaats- en tijdonafhankelijk afnemen. Hierdoor vervallen onder meer reistijden naar het overheidsloket, wachttijden bij het loket en het handmatig invullen van formulieren", zo laat het ministerie weten. Minister Knops van Binnenlandse Zaken stelde eind januari tijdens een vergadering in de Tweede Kamer dat de nieuwe identiteitskaart door de extra chip "enkele euro's" duurder zal worden, maar een exact bedrag kon de bewindsman nog niet geven.