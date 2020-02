Malware breekt in op wifi-netwerken om computers te besmetten

Onderzoekers waarschuwen dat de beruchte Emotet-malware ook op wifi-netwerken kan inbreken om aangesloten computers te infecteren. Emotet was de afgelopen jaren verantwoordelijk voor meerdere grote ransomware-uitbraken en gebruikt voornamelijk Microsoft Office-documenten met kwaadaardige macro's om zich te verspreiden. De malware beschikt echter ook via een functie zodat het op wifi-netwerken aangesloten computers kan aanvallen.

Zodra Emotet een computer heeft besmet gebruikt het de wifi-functionaliteit van de machine om nabijgelegen wifi-netwerken te zoeken. Zodra die zijn gevonden zal de malware via bruteforce-aanvallen proberen om toegang tot de wifi-netwerken te krijgen. Bij een succesvolle aanval maakt de al besmette computer verbinding met het wifi-netwerk. Emotet zal nu naar beschikbare netwerkschijven gaan zoeken.

Zodra een netwerkschijf is ontdekt probeert de malware verbinding met de IPC$ share te maken. Deze share kan voor remote systeembeheer worden gebruikt. De aanvaller zal nu proberen te achterhalen welke gebruikers allemaal met de netwerkschijf verbonden zijn. Met een tweede bruteforce-aanval wordt vervolgens geprobeerd om toegang tot deze gebruikers te krijgen. Wanneer deze aanval niet lukt probeert Emotet het beheerderswachtwoord van de netwerkschijf te bruteforcen.

Wanneer één van deze aanvallen succesvol is zal de malware verbinding proberen te maken met de C$\\ share op aangevallen systemen, waarmee er toegang tot de C-schijf wordt verkregen. Emotet installeert vervolgens de malware. "Emotet kan op deze manier zich via nabijgelegen netwerken verspreiden als de netwerken onveilig wachtwoorden gebruiken", zegt onderzoeker James Quinn van securitybedrijf Binary Defense, dat een analyse van de wifi-functionaliteit van Emotet maakte.

enmaal actief op een systeem kan Emotet aanvullende malware installeren, zoals ransomware. Het Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), onderdeel van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken, bestempelde Emotet eerder al tot de gevaarlijkste malware ter wereld.