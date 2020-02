Bruins wil ziekenhuizen verplichten om digitaal gegevens uit te wisselen

Daar is zeker een 'zorgelijk' punt aangekaart door Min. Bruins. Ik weet uit ervaring dat naast de al mentale last die je draagt gedurende een ziekteperiode het extra bezwaarlijk is om telkens maar weer je (hele) verhaal te moeten doen.

Vooral voor mensen die al of niet een taalkundig pathologisch probleem hebben (afasie of anderszins) is het helemaal zwaar om geconfronteerd te worden met herhaald kenbaar maken wat er met hen aan de hand is.

Vanuit het oogpunt van gegevensbescherming moet het hele traject van 'sender/receiver' wel veilig geborgd zijn maar daar is blijkbaar ook aandacht voor.



In principe dus een fantastische vooruitgang qua humaan aspect in de gezondheidszorg!