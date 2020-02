Puerto Rico via malafide e-mails voor 4,1 miljoen dollar opgelicht

De Puerto Ricaanse overheid is via twee malafide e-mails voor 4,1 miljoen dollar opgelicht. Een groot deel van het geld dat naar de oplichters werd overgemaakt is echter bevroren, zo melden lokale media. De oplichters achter de aanval wisten toegang te krijgen tot het e-mailaccount van een financiële medewerker van het staatspensioenfonds.

Vervolgens werd vanuit het e-mailaccount van deze medewerker naar verschillende andere overheidsinstanties een e-mail verstuurd dat betalingen voortaan naar een ander rekeningnummer moesten worden overgemaakt. Een overheidsbedrijf verantwoordelijk voor industriële ontwikkeling maakte vervolgens 2,6 miljoen dollar naar deze rekening over, gevolgd door een ander staatsbedrijf verantwoordelijk voor toerisme op het eiland dat 1,5 miljoen dollar stortte.

De fraude kwam aan het licht nadat de financiële medewerker de overheidsinstanties benaderde en vroeg waar de betalingen bleven. De overheidsinstanties stelden dat ze het geld al hadden overgemaakt, zo meldt persbureau AP. Volgens de FBI is in ieder geval 2,6 miljoen van de 4,1 miljoen dollar die werd overgemaakt bevroren. Hoeveel geld de oplichters precies hebben weten te stelen is nog onbekend.

Deze vorm van cybercrime wordt in het Engels business e-mail compromise (BEC) genoemd en valt in het Nederlands onder de noemer ceo-fraude. De FBI maakte eerder deze week nog bekend dat criminelen via ceo-fraude en afgeleide varianten vorig jaar 1,7 miljard dollar wisten te stelen.