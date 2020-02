SIDN haalt 4400 .nl-domeinnamen van nepwebwinkels offline

De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) heeft vorig jaar samen met .nl-registrars en andere partners 4400 domeinnamen van nepwebwinkels offline gehaald. Het ging in vrijwel alle gevallen om unieke webshops. Elke domeinnaam was aan een andere winkel gekopieerd.

"Het is wel zo dat de winkels vaak erg veel op elkaar lijken, dus als het ware kopieën zijn", laat een woordvoerder van SIDN tegenover Security.NL weten. SIDN maakt gebruik van een scantool die .nl-websites controleert op kenmerken die kunnen duiden op een nepwebwinkel. Het gaat om ongeveer negen eigenschappen, waaronder het tijdstip van de domeinnaamregistratie, het voor de registratie gebruikte e-mailadres en of de domeinnaam al eerder door iemand anders was geregistreerd.

"Zo valt op dat veel nepwebwinkels tijdens Chinese kantoortijden worden geregistreerd. Ook is er vaak sprake van een herregistratie. Een domeinnaam die wordt opgezegd kan na 40 dagen opnieuw worden geregistreerd. Meer dan de helft van de verdachte domeinen werd direct na deze periode opnieuw geregistreerd", zegt Thymen Wabeke van SIDN Labs.

Wanneer de scantool van SIDN een mogelijk nepwebshop detecteert wordt die vervolgens nog handmatig door een medewerker gecontroleerd, om te voorkomen dat bonafide webwinkels ten onrechte offline worden gehaald. Blijkt het een malafide webshop te zijn, dan wordt de registrar waar de domeinnaam is geregistreerd gewaarschuwd en gevraagd de website uit de lucht te halen.

Bij verdachte domeinnamen waar de gegevens van de domeinnaamhouder ontbreken of onjuist zijn, mag SIDN - als de identiteit van de houder niet binnen vijf dagen wordt aangetoond - de nameservers ontkoppelen. Dan is er geen verwijzing meer naar de website, waardoor deze onbereikbaar wordt via die specifieke domeinnaam. Volgens Roelof Meijer, algemeen directeur van SIDN, is het ook belangrijk dat internetgebruikers op bepaalde eigenschappen van een webwinkel letten, zoals een KvK-registratie, gebrekkige Nederlandse teksten en prijzen. "Lijkt de prijs te mooi om waar te zijn? Dan is dat vaak ook zo", aldus Meijer.