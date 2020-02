Amerikaanse fiscus roept belastingbetalers op MFA te gebruiken

niet

Users may still be susceptible to phishing attacks. An attacker can send a text message that links to a spoofed website that looks identical to the actual website. The attacker can then get the authentication code, user name and password.

MFA beschermttegen phishing https://en.wikipedia.org/wiki/Multi-factor_authentication#Disadvantages Bovendien is je wachtwoord vaak te resetten bij het stelen van een tweede factor, dus is het dan nog wel twee factor?Waar MFA wel tegen beschermt is het uitlekken of brute forcen van je wachtwoord. Maar zelf gebruik ik alleen maar sterke wachtwoorden die ik bovendien goed bescherm en bijvoorbeeld niet invoer op de computer van de bibliotheek.