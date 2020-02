Trouw: publiceren uit onbeveiligde KPN-laptop dient publiek belang

De afgelopen weken heeft dagblad Trouw informatie gepubliceerd afkomstig van een onbeveiligde KPN-laptop en dat is vanwege het publiek belang toegestaan, zo laat de krant zelf weten. Een door KPN ingehuurde monteur liet een onbeveiligde laptop met gevoelige informatie achter bij een klant. De machine werd vervolgens niet opgehaald, omdat de monteur niet meer wist waar hij die had achtergelaten. De klant bracht de laptop naar Trouw.

Inloggegevens van allerlei bedrijfswebsites waren in de browser van de laptop bewaard. Via deze gegevens was het mogelijk om toegang tot het intranet TeamKPN te krijgen. Het gebruik van tweefactorauthenticatie bleek niet nodig. Via het intranet kon Trouw allerlei vertrouwelijke documenten inzien, zoals organisatieschema's met verwijzingen naar de AIVD, het ministerie van Defensie en het Koninklijk Huis.

Met de informatie die Trouw via de laptop verkreeg werden in totaal drie verhalen gepubliceerd. Eén over de vergeten laptop, een tweede verhaal over een door KPN ontwikkelde app voor Chinese toeristen die daarmee zijn te volgen en een derde verhaal over hoe KPN de aanleg van glasvezelkabel door concurrenten frustreerde. De laptop is inmiddels aan KPN teruggegeven. Daarnaast hebben de krant en telecomprovider morgen overleg over de situatie.

Ict-advocaat Noud van Gemert laat aan het AD weten dat de kans groot is dat Trouw computervredebreuk heeft gepleegd. "Je krijgt een laptop waar je niet in hoort, er is enige mate van beveiliging en het betreft overduidelijk geen openbare info." De twee uitzonderingen op deze regel gaan volgens Van Gemert niet op. "De ene is noodtoestand of psychische overmacht. Journalistieke nieuwsgierigheid valt hier niet onder." De advocaat stelt dat KPN een sterke zaak heeft. "Als ze aangifte zouden doen en de journalist bij mij aanklopt, zou ik vertellen dat dit een lastige zaak om te verdedigen is."

Voor de publicaties had Trouw overleg met juristen en advocaten. In een brief van de hoofdredactie laat de krant weten dat de berichtgeving zeker wel valt te verdedigen. Er is namelijk sprake van een "zwaarwegend publiek belang", schrijft hoofdredacteur Cees van der Laan in de brief. "Een onbeveiligde laptop met onbeveiligde toegang tot het KPN-intranet vol met gevoelige informatie en de samenwerking met een groot Chinees bedrijf, waardoor Chinese veiligheidsdiensten potentieel landgenoten in de gaten kunnen houden, zijn zaken van groot publiek belang." Ook over de andere kwesties is maatschappelijk debat geweest en de verhalen van Trouw leveren daar een bijdrage aan, stelt Van der Laan verder.