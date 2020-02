VVD wil weten hoeveel losgeld Wetsus aan ransomware betaalde

De VVD wil van minister Van Engelshoven weten hoeveel losgeld het Friese onderzoeksinstituut Wetsus betaalde voor het ontsleutelen van bestanden die door ransomware waren versleuteld. Het netwerk van Wetsus raakte begin februari door niet nader genoemde ransomware besmet.

Een dag na de infectie betaalde Wetsus het losgeld omdat dit goedkoper was dan het zelf herstellen van de systemen. Welk bedrag het onderzoeksinstituut betaalde is niet bekendgemaakt en VVD-Kamerleden Dennis Wiersma en Aukje de Vries willen dat nu van de minister weten. "Hoeveel losgeld is er uiteindelijk aan de criminelen betaald? Hoe beoordeelt u de keuze dat dit heeft plaatsgevonden? Van welke geld wordt dit betaald? Komt dit geld direct uit de verstrekte subsidies?", zo vragen ze.

Tevens moet Van Engelshoven duidelijk maken wat er precies bij Wetsus is gebeurd, of er minimale cyberveiligheidseisen gelden voor onderzoeksinstituten die een financiering vanuit de overheid ontvangen, of die er zouden moeten komen en hoe Den Haag Wetsus tijdens het incident heeft geholpen. Verder vragen Wiersma en De Vries of de aanval op Wetsus overeenkomsten heeft met de aanval op de Universiteit Maastricht.

Van Engelshoven moet tevens haar standpunt over het betalen van losgeld geven en of het betalen van de aanvallers gevolgen voor Wetsus heeft. "Deelt u de mening dat het betalen van criminelen alleen maar hun businessmodel van ransomeware steunt en dat overheidsgeld niet gebruikt moet worden om criminelen te financieren? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen om herhaling te voorkomen? Hoe wordt hierbij rekening gehouden bij een eventuele aanvraag voor financiering van onderzoeksinstituut Wetsus voor het jaar 2021? Zo nee, welke maatregelen gaat u desondanks nemen om herhaling te voorkomen?" De minister heeft drie weken de tijd om de Kamervragen te beantwoorden.