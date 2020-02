Kabinet: quantumencryptie belangrijk voor nationale veiligheid

Het kabinet gaat de komende vijf jaar 23,5 miljoen euro in quantumtechnologie investeren, waaronder de ontwikkeling van quantumencryptie, om zo de nationale veiligheid en digitale soevereiniteit te kunnen beschermen. Dat laat staatssecretaris Keijzer in een brief aan de Tweede Kamer weten.

Quantumcomputers werken anders dan klassieke computers en zullen bepaalde zaken veel sneller kunnen oplossen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het kraken van huidige encryptie. In 2017 waarschuwde het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) al voor de impact van quantumcomputers op encryptie. "Gegevens die op dit moment nog voldoende beveiligd zijn, zijn dat na de komst van kwantumcomputers niet meer. De gevolgen zijn echter nog groter: er kunnen nu al versleutelde gegevens worden onderschept, zodat ze in de toekomst met een kwantumcomputer ontsleuteld kunnen worden", aldus de waarschuwing.

Ook Keijzer waarschuwt in haar brief hiervoor. "Naast de kansen die quantumtechnologie biedt, zijn er ook potentiële risico’s. Quantumcomputers kunnen ervoor zorgen dat reguliere communicatie makkelijk te kraken zal zijn. Dit kan impact hebben op de vertrouwelijkheid van informatie en vraagt mogelijk om een andere wijze van bescherming. Nieuwe quantumencryptie of post-quantumcryptografie wordt dan noodzakelijk."

De staatssecretaris wijst verder naar het kabinetsstandpunt over encryptie, dat volgens haar het belang verwoordt van encryptie voor de systeem- en informatiebeveiliging van de overheid en bedrijven, en voor de grondwettelijke bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het communicatie-geheim. "Vanuit de nationale veiligheid en digitale soevereiniteit is het daarom van strategisch belang dat Nederland actief participeert in en (bijdraagt aan internationale initiatieven rondom quantum die de veiligheid van communicatie centraal stellen, waaronder quantum-internet, -computing en -encryptie", schrijft Keijzer.

De 23,5 miljoen euro van het kabinet zal worden gebruikt als "financieel startschot" voor het uitvoeren van de Nationale Agenda Quantum Technologie, die afgelopen september aan het kabinet werd aangeboden. De agenda is opgesteld door kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties en bevat actiepunten om Nederland zijn toppositie op het gebied van quantumtechnologie te laten behouden. Keijzer zal later dit jaar met meer informatie komen over het quantumbeleid en de opschaling van het nationale quantumprogramma.