"Dell gaat RSA Security voor 2 miljard dollar aan STG verkopen"

Dell is van plan om securitybedrijf RSA Security voor meer dan 2 miljard dollar aan private-equitybedrijf STG Partners te verkopen, zo laten bronnen aan de Wall Street Journal weten. Als alles goed gaat zou de deal vandaag al kunnen worden aangekondigd.

RSA Security biedt verschillende producten en diensten voor threat detection en response, identity en access management, riskmanagement, technische ondersteuning en trainingen. Dell werd eigenaar van RSA Security nadat het in 2015 voor 67 miljard dollar dataopslagbedrijf EMC overnam. EMC had op haar beurt in 2006 nog 2,1 miljard dollar voor RSA Security neergelegd.

Vorig jaar liet Bloomberg al weten dat Dell een verkoop van het securitybedrijf aan het onderzoeken was. Symphony Technology Group (STG) is een op technologie gericht private-equitybedrijf dat eerder in verschillende software-, data- en analyticsbedrijven investeerde. Het nieuws over de mogelijke overname komt een week voordat de jaarlijks RSA Conferentie in San Francisco plaatsvindt.