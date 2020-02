Google waarschuwt voor sideloaden van apps op Huawei-telefoons

Google waarschuwt eigenaren van nieuwe Huawei-telefoons om Google-apps zoals Gmail, Maps en YouTube niet te sideloaden, omdat dit een beveiligingsrisico zou zijn. De Amerikaanse overheid heeft bedrijven in het land verboden om met Huawei samen te werken. De nieuwe toestellen van Huawei worden dan ook zonder de Google Play Store-app en andere apps geleverd.

"Om de dataprivacy, security en algehele ervaring te waarborgen, zijn de Google Play Store, Google Play Protect en Googles basisapps, waaronder Gmail, YouTube, Maps en anderen, alleen beschikbaar op Play Protect-gecertificeerde apparaten", aldus Google. Deze toestellen moeten aan bepaalde eisen voldoen. Daarnaast scant Google Play Protect alle aanwezige apps op malware.

De nieuwe Huawei-toestellen zijn niet gecertificeerd en beschikken niet over Play Protect. Daardoor kunnen ze de apps en diensten van Google niet gebruiken, stelt Google. Eigenaren van een dergelijk toestel die overwegen om de Google-apps zelf te installeren (sideloaden) krijgen het advies van Google dit niet te doen. De apps zouden mogelijk niet goed werken omdat de toestellen niet zijn gecertificeerd. Daarnaast is er volgens het techbedrijf een "zeer groot" risico bij het sideloaden van Google-apps dat ze op zo'n manier zijn aangepast dat de veiligheid van de gebruiker in het geding is.

Een analist laat tegenover de BBC weten dat criminelen het ontbreken van Google-apps op Huawei-toestellen zullen aangrijpen om malafide apps aan te bieden. "Er zullen zeer veel scammers zijn die de problemen van Huawei als kans zien om kwaadaardige code op de smartphones van mensen te krijgen", aldus analist Ben Wood.