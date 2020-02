Duitse overheid wil dat smartphones 5 jaar updates ontvangen

De Duitse overheid heeft veiligheidsrichtlijnen opgesteld waar fabrikanten van smartphones zich aan zouden moeten houden, waaronder een minimale updateperiode van vijf jaar. De veiligheidsregels dienen als beginpunt van een discussie met fabrikanten, telecomproviders en de maatschappij om tot veiligere telefoons te komen, zo stelt het Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), onderdeel van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken.

"De afgelopen jaren zijn smartphones het middelpunt geworden waarmee we steeds meer van ons dagelijkse leven regelen. Onveilige smartphones kunnen zeer snel negatieve gevolgen hebben", zegt BSI-president Arne Schönbohm. Hij stelt dat fabrikanten hun telefoons daarom zo veilig als mogelijk moeten maken en dat die gedurende een bepaalde tijd veilig zijn te gebruiken. De nu gepresenteerde richtlijnen moeten zorgen voor security-by-design en security-by-default.

Zo wil het BSI dat fabrikanten hun toestellen na de lancering minimaal vijf jaar lang van updates voorzien en aangeven wanneer de ondersteuning precies eindigt. Verder moeten fabrikanten alle bekende beveiligingslekken in hun smartphone verhelpen en een uitgebreid bulletin met duidelijke informatie over de update publiceren. Tevens moeten updates binnen een maand na de "publieke release" op toestellen worden aangeboden of gedownload.

Verder stelt de Duitse overheidsinstantie dat smartphones over een vergrendelmechanisme zoals gezichtsherkenning, vingerafdruk, wachtwoord of biometrische scan beschikken en dat er van volledige schijfversleuteling gebruik wordt gemaakt. Tevens mag de systeempartitie alleen apps met systeempermissies bevatten en moeten vooraf geïnstalleerde apps alleen van opt-in permissies gebruikmaken. Tevens mogen telemetriegegevens alleen na expliciete toestemming van de gebruiker worden verzameld en verstuurd. Ook het gebruik van aangeboden clouddiensten moet opt-in zijn, aldus het BSI (pdf).