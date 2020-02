Tienduizenden slachtoffers door pop-ups die voor besmette pc waarschuwen

Pop-ups en advertenties die internetgebruikers lieten geloven dat hun computer met malware was besmet en direct het opgegeven telefoonnummer moest worden gebeld hebben voor tienduizenden slachtoffers in de Verenigde Staten gezorgd. Dat laat de Amerikaanse toezichthouder FTC weten.

De advertenties die bij de zoekmachine van Google werden getoond en pop-ups die op websites verschenen leken van Apple en Microsoft afkomstig te zijn. Volgens de meldingen was er een urgent probleem dat direct moest worden opgelost door het opgegeven telefoonnummer te bellen. Het nummer was van oplichters die slachtoffers allerlei onnodige reparatiediensten verkochten. Dergelijke scams worden ook wel helpdeskfraude genoemd.

Eén partij die zich hieraan schuldig maakte was "Click4Support". Het bedrijf trof eerder een schikking met de FTC en besloot zo'n 1,8 miljoen dollar af te staan. Dat geld wordt nu over slachtoffers van de scam verdeeld. De FTC zal de komende weken bijna 58.000 vergoedingen naar slachtoffers overmaken met een gemiddeld bedrag van 30 dollar. Dit zal gebeuren via PayPal en cheques.