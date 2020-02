Gmail controleert 300 miljard bijlagen per week op malware

Elke week controleert Google meer dan 300 miljard e-mailbijlagen die Gmail-gebruikers ontvangen op malware. Dat heeft het techbedrijf tijdens de RSA Conferentie in San Francisco laten weten. Met name overheden en de transportsector zijn volgens Google vaak het doelwit van kwaadaardige documenten.

Verder blijkt dat aanvallers steeds verschillende soorten e-mailbijlagen gebruiken om doelwitten aan te vallen. 63 procent van de besmette bijlagen die Gmail blokkeert verschillen namelijk van dag tot dag. "Elke seconden moeten we miljoenen documenten in milliseconden verwerken", zegt Google-onderzoeker Elie Bursztein.

Om de detectie van malafide documenten te verbeteren heeft Google onlangs een "nieuwe generatie" van scanners toegevoegd die van "deep learning" gebruikmaken. Hierdoor is de detectie van malafide bijlagen verbeterd. In het geval van .doc-bestanden is de detectie met 10,5 procent toegenomen, in het geval van .xls-bestanden met 14,5 procent.

"Het versterken van onze documentdetectie is één van onze prioriteiten, aangezien malafide documenten goed zijn voor 58 procent van de malware die het op Gmail-gebruikers heeft voorzien. We zijn nog bezig om deze technologie te ontwikkelen en op dit moment gebruiken we het alleen om Office-documenten te scannen", aldus Bursztein over de inzet van de nieuwe scanners (pdf).