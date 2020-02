Lek in babyfoon van iBaby laat aanvaller op afstand meekijken

Onderzoekers waarschuwen voor een beveiligingslek in een babyfoon van fabrikant iBaby waardoor een aanvaller toegang tot de camera kan krijgen en zo op afstand kan meekijken, opnames kan maken of muziek kan afspelen. Het probleem is aanwezig in de iBaby Monitor M6S, die ook in Nederland werd verkocht, en een beveiligingsupdate is niet beschikbaar. Dat meldt antivirusbedrijf Bitdefender dat de camera onderzocht.

De camera en achterliggende infrastructuur blijken verschillende kwetsbaarheden te bevatten Het eerste probleem wordt veroorzaakt door de manier waarop de iBabyCloud, waar gemaakte beelden worden opgeslagen, is geconfigureerd. Met de sleutel van één camera is het mogelijk om toegang tot opgeslagen beelden van alle andere camera's te krijgen. Een tweede probleem speelt bij de communicatieserver. Ook die is niet goed geconfigureerd waardoor een aanvaller informatie kan achterhalen waarmee hij toegang tot andere camera's kan krijgen.

Als laatste werd er een Indirect Object Reference (IDOR) kwetsbaarheid ontdekt waarmee een aanvaller gegevens van gebruikers kan achterhalen, zoals e-mailadressen, namen, locatie, profielfoto en loggegevens. Bitdefender probeerde de fabrikant vorig jaar mei te informeren, maar dat bleek niet te lukken. Daarop zijn nu de details openbaar gemaakt (pdf).