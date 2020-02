Let's Encrypt heeft 1 miljard gratis tls-certificaten uitgegeven

Certificaatautoriteit Let's Encrypt heeft sinds 2015 meer dan 1 miljard gratis tls-certificaten uitgegeven. De mijlpaal van het één miljardste certificaat werd gisteren bereikt. Let's Encrypt is een initiatief van de Internet Security Research Group (ISRG) en werd mede opgericht door de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF. Het wordt gesteund door Mozilla, Akamai, Cisco en verschillende andere partijen.

Let's Encrypt heeft een volledig versleuteld web als doel. Door gratis tls-certificaten uit te geven hoopt de dienst dat meer websites het verkeer van en naar bezoekers gaan versleutelen. Sinds het eerste certificaat in september 2015 werd uitgegeven is het gebruik van tls sterk toegenomen. Inmiddels gaat het grootste deel van het webverkeer via https en maken nagenoeg alle populaire websites hier gebruik van. In de VS is 91 procent van al het webverkeer versleuteld. "Dat is veel meer privacy en security voor iedereen", zegt Josh Aas van directeur ISRG.

Ook de organisatie achter Let's Encrypt is gegroeid. In juni 2017 bediende de certificaatautoriteit nog 46 miljoen websites met elf medewerkers en een budget van 2,61 miljoen dollar. Tegenwoordig gaat het om bijna 192 miljoen websites en zijn er dertien medewerkers in dienst. Het budget is gestegen naar 3,35 miljoen dollar. "Dit houdt in dat we vier keer meer websites bedienen met slechts twee extra medewerkers en een budget dat met 28 procent is toegenomen", gaat Aas verder.

Afsluitend bedankt hij de gemeenschap voor het beschermen van mensen op het web. "De uitgifte van één miljard certificaten is een bevestiging van de voortgang die we als gemeenschap hebben geboekt en we kijken ernaar uit om een veiliger web met meer privacy voor iedereen te bouwen", besluit Aas.