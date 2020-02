Politie en TNO werken aan tool die internetters identificeert

De politie en TNO werken aan verschillende tools om internetgebruikers te identificeren en het gedrag van voortvluchtigen te voorspellen, zo hebben beide partijen bekendgemaakt. "De innovatiebehoefte van specialistische opsporingsdiensten is groot en om die reden is de Dienst Landelijke Operationele Samenwerking actief met innovatie en technologische ontwikkeling", aldus de politie.

Zo werken het Team Cyber Enabled Crime van de politie en TNO aan oplossingen om de identiteit van internetgebruikers, en het "darkweb" als onderdeel daarvan, inzichtelijk te maken. Volgens TNO is dit belangrijk, omdat veel criminaliteit verschuift van de fysieke naar de digitale wereld. "Juist daar kunnen opsporingsdiensten een inhaalslag maken ten behoeve van verstoring en opsporing van criminele activiteiten", stelt de politie. Verdere details worden echter niet gegeven. Security.NL heeft dan ook om meer informatie gevraagd.

Bij het Fugitive Active Search Team (FastNL) van de politie is gewerkt aan een softwaretool die met behulp van kunstmatige intelligentie het gedrag van de voortvluchtigen voorspelt. Het gaat in dit geval om voortvluchtigen met een onherroepelijke gevangenisstraf. Politie en TNO stellen dat de gebruikte algoritmen zijn ontwikkeld in afstemming met het Openbaar Ministerie en dat ze op een transparante wijze zijn te verantwoorden bij een rechter of toezichthouder. Op dit moment vindt er een proef met de tool plaats.

Vorig jaar kwam al in het nieuws dat de politie via een app in zeven maanden tijd honderden voortvluchtigen wist op te sporen. Via de app kunnen agenten van iedereen die ze staande houden controleren of ze nog openstaande straffen hebben en hen direct inrekenen. In totaal konden zo 585 voortvluchtigen worden opgepakt.

"Politiewerk is voortdurend onderhevig aan de invloed van nieuwe technologieën en ontwikkelingen en vernieuwing is noodzakelijk om hier goed op in te blijven spelen. De verschuiving van de criminaliteit van fysiek naar digitaal is hier een kenmerkend voorbeeld van. TNO kan als instituut voor toegepaste wetenschap ons hier goed bij ondersteunen", zegt Henk Geveke, lid korpsleiding van de politie.