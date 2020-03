Juridisch dienstverlener Epiq offline door ransomware-infectie

De internationale juridische dienstverlener Epiq is al een aantal dagen offline nadat systemen met ransomware besmet raakten. Het bedrijf, dat tachtig kantoren in zestien landen heeft en 5500 medewerkers telt, detecteerde afgelopen zaterdag verdachte activiteit op de systemen.

Het bleek om ransomware te gaan. Vervolgens werd besloten om alle systemen wereldwijd offline te halen om de dreiging te beperken. Inmiddels is er een securitybedrijf ingeschakeld en wordt er gewerkt aan het herstellen van de systemen. In een verklaring stelt Epiq dat er op dit moment nog geen bewijs is dat de aanvallers data hebben gestolen. Een anonieme bron laat tegenover TechCrunch weten dat de ransomware alle computers in de tachtig kantoren van het bedrijf heeft geïnfecteerd.

Uit interne berichtgeving waar TechCrunch over beschikt blijkt dat al het personeel is verzocht om niet naar kantoor te komen, tenzij managers hier toestemming voor hebben gegeven. Personeel dat wel toegang tot de kantoren heeft wordt verzocht om geen apparatuur op het netwerk aan te sluiten. Volgens een woordvoerder van het bedrijf kan het dagen duren voordat systemen weer zijn hersteld.