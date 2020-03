Rathenau: digitale vaardigheden Nederlanders kunnen beter

Nederlanders zijn digitaal vaardiger dan de meeste Europeanen, toch valt ook hier nog genoeg te verbeteren, zo stelt het Rathenau Instituut op basis van eigen onderzoek. Bijna tachtig procent van de Nederlanders beschikt over digitale basisvaardigheden, zoals het zoeken van informatie op internet, het versturen van e-mails, het gebruik van software en internetbankieren. In de Europese Unie ligt dit gemiddeld op 58 procent.

Volgens het Rathenau Instituut zijn er in Nederland grote verschillende tussen de groepen. Ouderen zijn minder vaardig dan jongeren en lageropgeleiden scoren slechter dan hogeropgeleiden. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een gebrek aan softwarevaardigheden, zoals het kunnen werken met programma's als Word en Excel. De cijfers laten verder zien dat Nederlanders veel gebruikmaken van internetbankieren (91 procent tegenover 58 procent voor de EU) en ook online winkelen doen Nederlanders vaker dan de doorsnee Europeaan (70 procent tegenover 53 procent).

Inloggen via Facebook

De onderzoekers keken ook hoe Nederlanders met digitale veiligheid omgaan. Bijna tachtig procent van de jongeren gebruikt hun socialmedia-account, zoals dat van Facebook, om op andere diensten in te loggen. "Hierbij krijgen andere bedrijven en organisaties toegang tot persoonlijke informatie via je socialmedia-account", aldus de onderzoekers. Nederlandse jongeren doen dit ook aanzienlijk meer dan Europese jongeren, waar het gemiddelde vijftig procent is.

Het Rathenau Instituut stelt dat digitale vaardigheden belangrijk zijn, zeker nu de overheid steeds vaker via internet communiceert. "Zonder de benodigde vaardigheden lopen mensen risico's om in de knel te komen met bijvoorbeeld schuldenopbouw of het niet kunnen vinden van de juiste contactpersoon binnen overheidsinstanties", aldus de onderzoekers.

Op verschillende vlakken scoren Nederlanders onder het Europese gemiddelde. Zo gebruikt minder dan één op de tien Nederlanders het internet voor politieke discussies, neemt negen procent deel aan online-consultaties en geeft acht procent zijn of haar mening via blogs of social media. Met die cijfers blijft Nederland net iets onder het EU-gemiddelde steken.