Microsoft: infecties door ransomware zijn prima te voorkomen

Scanner-Versagen



Ein weiterer wesentlicher Faktor: Virenscanner konnten die Infektionen zumindest bislang oft nicht verhindern.

Im Berliner Kammergericht hat AV-Software von McAfee offenbar auf ganzer Linie versagt. „Diese hat Malware, die zum Zeitpunkt der Infektion bereits bekannt war, nicht erkannt“, stellte T-Systems in einer von der Berliner Justiz veröffentlichten Analyse fest.



Eine Erklärung hat Andreas Marx, Chef des Magdeburger Antiviren-Testlabors AV-Test. „Die Macher hinter Emotet & Co. prüfen ihre neuen Kreationen immer gegen alle gängigen Virenscanner“, sagt er. Die Gangster berücksichtigten dabei sowohl die statischen Signaturen der Scanner als auch ihre dynamische Erkennungsmethoden.



Katz- und Maus-Spiel



Haben die Emotet-Macher einen Weg gefunden, populäre Antiviren-Software auszutricksen, feuern sie eine Salve Mails ab. Die Antiviren-Hersteller aktualisieren dann meist binnen weniger Tage ihre Programme – und das Katz- und Maus-Spiel beginnt wieder von vorn. Zum Beispiel verzichteten die Kriminellen im Dezember plötzlich auf Dateianhänge und setzten stattdessen Download-Links in die Mails.

Het probleem begint ermee dat software van Microsoft by default "gebruiksvriendelijk" en daardoor onveilig is, je veel moeite moet doen om het veiliger te krijgen om er vervolgens achter te komen dat dingen niet werken omdat applicatiesoftwaremakers (ook andere dan Microsoft) ervan uitgaan dat je de standaard, onveilige, instellingen gebruikt. En je je suf zoekt om vast te stellen welke van jouw hardeningmaatregelen de problemen veroorzaakt of veroorzaken.M.b.t. antivirus: notabene Andreas Marx (van av-test.org met uiterst onrealistische testresultaten) vertelt eindelijk de waarheid in https://www.heise.de/ct/artikel/Was-Emotet-anrichtet-und-welche-Lehren-die-Opfer-daraus-ziehen-4665958.html Daar komt bij dat steeds meer malware grotendeels versleuteld is en pas in het geheugen wordt ontsleuteld, met "fileless malware" als gevolg. Dit geldt overigens niet alleen voor Windows, in https://github.com/redtimmy/golden-frieza staat hoe je malware in (Linux) ELF binaries kunt verstoppen.