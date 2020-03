Politie lanceert nieuw digitaal meldingsplatform voor burgers

De politie heeft in samenwerking met de gemeente Den Haag, TNO en de TU Delft een nieuw digitaal meldingsplatform voor burgers gelanceerd. Via BART! (Burger Alert Real Time) kunnen burgers verdachte situaties 24 uur per dag en 7 dagen per week melden.

De techniek achter BART! maakt gebruik van bestaande apps en socialmediaplatforms, zoals Facebook, Instagram, Twitter en WhatsApp waar burgers berichten uitwisselen. "Bij overlast, verdachte situaties of sociale problemen geven bewoners via BART! een digitale waarschuwing aan elkaar, en indien nodig onderneemt de politie of de gemeente direct actie", zo laat de politie weten.

Een verschil met bijvoorbeeld WhatsApp-buurtgroepen is dat BART! van allerlei algoritmes gebruikmaakt. Wanneer een burger via het meldingsplatform een bericht verstuurt zal het systeem een bepaalde combinatie van woorden herkennen en hier tussen een verband leggen. Zo worden de online berichten automatisch en gestructureerd bij het juiste loket van gemeente of politie aangeboden. Een ander voordeel is dat het systeem van BART! filters heeft, waardoor een bericht over een losse stoeptegel niet meer bij de politie binnenkomt maar automatisch naar de gemeente gaat.

Het is daardoor niet nodig voor de burger om de betreffende instantie te bellen. Het versturen van een bericht volstaat. "Er komt dan een waarschuwing binnen bij de meldkamer waardoor een medewerker weet dat er op een bepaald adres wat aan de hand is", aldus de politie. "Bij een verdacht incident is de drempel voor bewoners vaak te hoog om 112 te bellen. Het is dan eenvoudiger om even een berichtje te sturen naar de politie", zegt René Rosmolen, werkzaam bij de meldkamer.

Volgens de ontwikkelaars sluit BART! alleen buurtappgroepen aan die aan de actuele privacywoorden voldoen. Verder wordt de informatie die via het platform wordt uitgewisseld alleen binnen de wettelijk toegestane kaders gebruikt. Deelnemers aan BART! moeten daarnaast expliciet toestemming geven voor het delen van hun data. "BART! stelt privacy en ethiek centraal en voedt hiermee onderling vertrouwen", zegt futurist Tony Bosma.

BART! bevindt zich nog in de experimentele fase en wordt nu eerst in de Haagse stadsdelen Escamp en Leidscheveen/Ypenburg getest. Naast de gemeente Den Haag, politie, TNO en de TU Delft zijn ook CGI en TIGNL bij het project betrokken.