AP ontvangt zeven datalekmeldingen na inbraak op ip-camera's

Sinds 1 januari 2016 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens slechts zeven datalekmeldingen ontvangen nadat er was ingebroken op een ip-camera. Dat heeft minister Dekker voor Rechtsbescherming op Kamervragen van D66 en GroenLinks laten weten.

Aanleiding voor de Kamervragen was een uitzending van Pointer dat de locatie van ruim vijftig Nederlandse beveiligingscamera's wist te achterhalen. De camera's werden gevonden via websites die onbeveiligde camera's indexeren. Vervolgens lukte het Pointer aan de hand van de camerabeelden om te bepalen waar de camera's precies stonden. Hierdoor kan er een privacy- en inbraakrisico ontstaan. De camera's zijn mede door niet gewijzigde standaardwachtwoorden toegankelijk.

Volgens Dekker is het een zorgelijke ontwikkeling dat het gebruik van bepaalde beveiligingscamera's negatieve gevolgen kan hebben voor de veiligheid en de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen. D66-Kamerlid Verhoeven en GroenLinks-Kamerlid Buitenweg wilden ook weten hoe vaak er bij de Autoriteit Persoonsgegevens en politie melding wordt gedaan van inbraak op beveiligingscamera's, en in hoeveel gevallen er politieonderzoek wordt ingesteld en in hoeveel gevallen er strafvervolging en veroordeling plaatsvindt.

De Autoriteit Persoonsgegevens ontving sinds 1 januari 2016 in totaal zeven datalekmeldingen nadat er op een camera was ingebroken. De politie blijkt niet over cijfers te beschikken, aangezien het inbreken op camera's niet als apart delict in de politiesystemen wordt geregistreerd. "Om die reden is niet bekend in hoeveel gevallen politieonderzoek wordt ingesteld en in hoeveel gevallen strafvervolging en veroordeling plaatsvindt en kan eveneens geen uitspraak worden gedaan over de adequaatheid van het handhavingsniveau", aldus Dekker.

Bewustzijn

Buitenweg en Verhoeven hadden de minister ook gevraagd of hij bereid is om fabrikanten bewust te maken van 'privacy by design' en 'privacy by default'. Volgens Dekker kent de AVG al een verplichting voor fabrikanten om deze principes toe te passen op hun producten, en geldt dit ook voor camerafabrikanten. Wat betreft het wijzen van producenten om hun producten veilig te maken ziet de minister dit niet als een taak voor hem.

"Ik zie het niet als mijn taak om samen met de staatssecretaris van Economische Zaken de bewustwording van producenten over de noodzaak van 'privacy by design and default' te versterken, dit is aan de AP en de producenten zelf. Wel zet Nederland zich in EU-verband, als reeds aangegeven, in voor het stellen van minimumeisen aan IoT-apparaten."