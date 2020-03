Automatische updatefunctie Wireshark na update uitgeschakeld

De automatische updatefunctie van de Windowsversie van de populaire netwerksniffer Wireshark is sinds de lancering van versie 3.2.1 uitgeschakeld. Gebruikers moeten de nieuwste versie die onlangs is uitgekomen dan ook handmatig installeren, waarmee tevens de updatefunctie weer wordt ingeschakeld

Wireshark is een veelgebruikte tool voor het analyseren van netwerkverkeer. Sinds 2013 beschikt het programma over een automatische updatefunctie die nieuwe versies automatisch downloadt en installeert. Met de lancering van Wireshark 3.2.1 in januari werd deze functie onbedoeld uitgeschakeld. De ontwikkelaars hebben in versie 3.2.2 dit probleem verholpen. Windowsgebruikers moeten deze update handmatig installeren. Naast het probleem met de updatefunctie zijn ook vier kwetsbaarheden opgelost, alsmede verschillende bugs.