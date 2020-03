Autoriteit Persoonsgegevens: wees kritisch op algoritmes

Organisaties die met algoritmes aan de slag willen gaan, zeker als hierbij persoonsgegevens worden verwerkt, moeten hier kritisch naar kijken. Dat stelt Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. Algoritmes zijn een focusgebied van de nationale privacytoezichthouder (pdf).

"Wie de glimmende medaille van de vooruitgang durft om te draaien, ziet het complete verhaal. Want 'wat geweldig dat dit kan' en 'bloedlink wat hier gebeurt' komen hier akelig dicht bij elkaar", stelt Wolfsen in een blog over het gebruik van algoritmes. Algoritmes bieden allerlei kansen, maar kunnen ook verstrekkende gevolgen hebben zoals discriminatie, profilering en het uitsluiten van mensen.

Volgens Wolfsen brengt het gebruik van algoritmes om persoonsgegeven te verwerken dan ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. "Kijk kritisch naar voorstellen van collega’s om deze technologie in te zetten. Zorg dat u kunt verantwoorden dat de automatisch verwerkte gegevens echt rechtmatig en – als onderdeel daarvan - noodzakelijk zijn om uw doel te bereiken. En dat u niet onnodig inbreuk maakt op de privacy van mensen", merkt hij op.

Organisaties die al algoritmes inzetten moeten daarnaast precies weten hoe ze werken en welke persoonsgegevens het algoritme gebruikt. Verder is het belangrijk dat de verwerkingsverantwoordelijke de controle houdt op de verbanden die het algoritme legt. Zo kan er worden gekozen om echte mensen in het proces te laten meekijken. "Neem geen genoegen met ‘computer says no’. Want uw klanten, burgers en patiënten mogen van u verwachten dat u transparant bent over de werking van uw algoritme. Zodat ook zij grip houden op hun persoonsgegevens en zich tegen een voor hun nadelige beslissing van uw systeem kunnen verdedigen", besluit de AP-voorzitter.