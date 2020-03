Overheid verliest harde schijven met miljoenen donorgegevens

De overheid is twee harde schijven kwijtgeraakt waarop 6,9 miljoen gedigitaliseerde donorkeuzeformulieren stonden. De gegevens op deze formulieren betreffen onder andere voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, donorkeuze, handtekening en burgerservicenummer of A-nummer van de periode februari 1998 tot juni 2010. Dat heeft minister De Jonge van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

De harde schijven waren hoogstwaarschijnlijk niet beveiligd, aldus de minister. De papieren registratieformulieren werden door de overheid gedigitaliseerd. Tijdens dit project is er een back-up op twee externe harde schijven gemaakt. Begin 2020 werd besloten om het papieren archief van het Donorregister te vernietigen. Bij deze actie kwam aan het licht dat de twee externe harde schijven niet meer in de kluis lagen waar zij werden bewaard.

"Ik moet tot de conclusie komen dat het beheer op deze vermiste externe harde schijven door de jaren heen nalatig is geweest. De aanwezige beveiligingsprotocollen en (werk)instructies zijn onvoldoende nageleefd", aldus De Jonge. Volgens de minister is het risico op identiteitsfraude klein, omdat op de formulieren geen bijzondere persoonsgegevens zijn opgenomen, zoals bedoeld in de AVG.

"Alhoewel het risico op fraude klein lijkt te zijn, ben ik me ervan bewust dat dit incident het vertrouwen van de burger in de overheid kan schaden. Ik ben mij ervan bewust dat de keuze ten aanzien van orgaandonatie persoonlijk is en dat het hier in het licht van de aankomende nieuwe Donorwet, om gevoelige informatie gaat", schrijft De Jonge in de brief. De minister heeft een onderzoek naar de omgang met externe harde schijven aangekondigd. Daarnaast worden bestaande beveiligingsprotocollen en werkinstructies geëvalueerd.