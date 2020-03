Google voorziet desktopversie Chrome van gastmodus

Google heeft de desktopversie van Chrome van een gastmodus voorzien waarbij alle opgeslagen informatie na het sluiten van de browser wordt verwijderd. Volgens Google is de gastmodus ideaal om andermans computer te gebruiken of iemand toegang tot de eigen computer te geven.

Ook bij het gebruik van een openbare computer, bijvoorbeeld van een bibliotheek of café, zou de maatregel handig zijn, zo laat het techbedrijf weten. De gastmodus van Chrome is zowel via een enterprise policy of command-line switch in te stellen, zodat de browser altijd in deze modus wordt gestart. Google merkt op dat ondanks het gebruik van de gastmodus anderen wel het surfgedrag kunnen zien, zoals de internetprovider, de beheerder van het netwerk en zoekmachines.

Beveiligingsexperts waarschuwen geregeld om openbare computers niet voor vertrouwelijke of persoonlijke zaken te gebruiken. Een aantal jaren geleden werden e-mails van het Amerikaanse anti-dopingagentschap USADA gestolen, vermoedelijk nadat een medewerker op een openbare computer had ingelogd.