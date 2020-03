Brave-browser dient formele AVG-klacht in tegen Google

De partij achter de Brave-browser heeft bij de Ierse privacytoezichthouder een officiële klacht tegen Google Ierland ingediend voor het overtreden van de AVG (pdf). Google zou namelijk het beginsel van doelbinding, zoals beschreven in de privacywetgeving overtreden, stelt Johnny Ryan van Brave.

"Persoonsgegevens mogen alleen worden verzameld en verwerkt voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Wanneer de gegevens later voor een ander doel worden gebruikt, dan moet dat nieuwe doel verenigbaar zijn met het oorspronkelijke verzameldoel", zo laat de Autoriteit Persoonsgegevens over doelbinding weten (pdf).

Ryan vroeg Google zes maanden lang wat het bedrijf met zijn gegevens doet. Google zou hier echter geen antwoord op hebben gegeven. Daarnaast heeft Brave een document gepubliceerd waarin het claimt dat Google op allerlei vlakken het principe van doelbinding overtreedt en data van gebruikers voor allerlei andere doeleinden gebruikt dan wordt aangegeven (pdf). Daarbij baseert Brave zich op documenten van Google zelf.

"Het onderzoek laat zien dat Google persoonlijke data via integraties met websites, apps en besturingssystemen verzamelt voor honderden slecht gedefinieerde verwerkingsdoeleinden", aldus Ryan. "Googles doelen zijn zo vaag omschreven dat ze geen betekenis of limiet hebben. Het resultaat is een intern vrij gebruik van data die het AVG-principe van doelbinding overtreedt."

Brave wil dat de Ierse toezichthouder tegen Google optreedt. Dit zou verschillende gevolgen voor het techbedrijf kunnen hebben. Zo zou Google niet langer automatisch via de eigen producten data over gebruikers mogen verzamelen, zou het niet meerdere toestemmingsverzoeken voor verschillende verwerkingsdoeleinden kunnen bundelen en zouden Google-gebruikers hun eerder gegeven toestemming kunnen intrekken. Naast het indienen van de klacht heeft Brave Europese toezichthouders hier ook op gewezen.