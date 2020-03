Rotterdam wijst jonge vrouwen via advertenties op phishing

De gemeente Rotterdam heeft op Facebook, Instagram en Snapchat een advertentiecampagne gehouden die jonge vrouwen via 'nepadvertenties' voor het risico van phishing waarschuwde. De advertenties waren gericht op vrouwen tussen de 14 en 21 jaar en zijn volgens de gemeente 85.000 keer gezien.

Ruim 13.500 vrouwen klikten op de advertentie. Vervolgens werd er een filmpje getoond dat het idee moest geven dat hun telefoon was gecompromitteerd, waarna de campagnesite werd geladen. Deze website, echt-nep.nl, bevat een phishingtest en geeft algemene beveiligingstips, zoals het niet delen van wachtwoorden, het gebruik van wachtzinnen, het alleen installeren van gecontroleerde apps, niet zomaar gegevens delen en het gebruik van het gezond verstand.

"Uit onderzoek van de Haagse Hogeschool en Hogeschool Saxion in opdracht van de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam (VAR) en de gemeente Rotterdam, blijkt dat jongeren vooral denken dat anderen het risico lopen slachtoffer te worden, maar niet zijzelf. Om dit denken én hun gedrag echt te veranderen is een trigger nodig die hen ervan bewust maakt dat ook zij slachtoffer van phishing kunnen worden", zegt burgemeester Martijn Vroom van Krimpen aan den IJssel, onderdeel van de VAR.

Volgens Vroom leidt alleen het informeren vanuit gemeentelijke instanties niet tot een verandering in gedrag. "Daarom hebben we gekozen voor deze onorthodoxe methode. We hopen dat we de 'slachtoffers' hierdoor aanzetten tot veiliger internetgedrag."