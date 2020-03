Onderzoek: meeste ransomware buiten kantooruren uitgerold

De meeste ransomware die meer gerichte aanvallers inzetten wordt buiten kantooruren geïnstalleerd. Ook blijkt dat aanvallers vaak al meerdere dagen in het netwerk aanwezig zijn voordat de uitrol plaatsvindt. Dat claimt securitybedrijf FireEye op basis van eigen onderzoek naar tientallen incidenten die de afgelopen jaren bij organisaties plaatsvonden. Het gaat hierbij dus niet om incidenten waar eindgebruikers mee te maken kregen.

Om toegang tot de netwerken van hun slachtoffers te krijgen maken de aanvallers voornamelijk gebruik van e-mails met kwaadaardige links of bijlagen. Wanneer personeel de bijlage of het gelinkte bestand opent raakt hun systeem besmet met malware die de aanvallers toegang geeft. Via deze toegang proberen de aanvallers de rest van de organisatie te infecteren. Volgens FireEye zijn aanvallers minstens drie dagen in het netwerk aanwezig voordat ze met de uitrol van ransomware beginnen. In sommige gevallen besloten de aanvallers zelfs 299 dagen te wachten.

Wat verder aan de onderzochte incidenten opvalt is dat de uitrol van ransomware voornamelijk buiten kantooruren plaatsvindt, waarschijnlijk om een maximaal effect te sorteren. Bijna de helft van de infecties vond door de week plaats, vaak voor of na het begin van de werkdag. 27 procent van de infecties werd in het weekend waargenomen en bij de resterende 24 procent sloegen de aanvallers tijdens de kantooruren toe. Wanneer er specifiek naar de tijd wordt gekeken blijkt 23:00 uur het favoriete moment voor de uitrol van ransomware te zijn. "Deze observatie toont aan dat aanvallers continu aan het werk zijn, zelfs wanneer de meeste werknemers dat niet zijn", aldus Kelli Vanderlee van FireEye.