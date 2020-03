KPN schakelt DNSSEC in voor vaste en mobiele klanten

KPN heeft zowel voor vaste als mobiele klanten DNSSEC ingeschakeld wat moet voorkomen dat gebruikers op malafide websites terechtkomen. Bij dochterbedrijf Telfort werd de maatregel afgelopen december al geactiveerd. DNSSEC is een extensie van het Domain Name System (DNS).

Via DNSSEC kan een domeinnaamhouder een digitale handtekening toevoegen aan DNS-informatie. "Aan de hand van deze handtekening kan een internetgebruiker de inhoud en de ontvangen DNS-informatie valideren. Hierdoor is met grote waarschijnlijkheid vast te stellen dat het antwoord van de DNS onderweg niet is gemanipuleerd door derden", zo laat het Forum Standaardisatie weten. Dit moet injectie van verkeerde informatie, waardoor gebruikers naar malafide websites worden geleid, voorkomen.

Afgelopen december werd DNSSEC al bij dochterbedrijf Telfort ingeschakeld. "Hun infrastructuur lijkt erg op die van KPN. Vanwege de kleinere userbase hebben we deze beveiligingsfeature dus eerst daar geïmplementeerd", zegt Roeland Mighawry van KPN tegenover de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN), de organisatie die de .nl-domeinnamen beheert.

KPN-klanten hoeven zelf niets te doen om van DNSSEC gebruik te maken. "Dit is echt geweldig nieuws,” zegt Marco Davids van SIDN Labs. "Hiermee wordt DNSSEC-validatie in één klap voor 30-40 procent van internettend Nederland aangezet." Volgens SIDN komt KPN later dit jaar nog met een security- en privacy-specifieke aankondiging.