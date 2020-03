Zerodaylekken in virusscanner Trend Micro actief aangevallen

Twee zerodaylekken in de antivirussoftware van Trend Micro zijn actief aangevallen voordat er een beveiligingsupdate beschikbaar was. Dat heeft de virusbestrijder zelf in een bulletin bekendgemaakt. Het is niet voor het eerst dat de virusscanner van Trend Micro het doelwit van zeroday-aanvallen is.

Afgelopen maandag kwam het antivirusbedrijf met beveiligingsupdates voor Trend Micro Apex One en OfficeScan die in totaal vijf kwetsbaarheden verhelpen. Twee van deze beveiligingslekken zijn aangevallen voordat de update werd uitgerold. Een aanvaller kon hierdoor willekeurige code op kwetsbare installaties uitvoeren. Verdere details over deze aanvallen zijn niet gegeven. Vorig jaar waarschuwde Trend Micro ook al voor zeroday-aanvallen op de antivirussoftware. Deze kwetsbaarheden zouden mogelijk zijn gebruikt bij een aanval op Mitsubishi Electric.

Naast de twee zerodaylekken zijn ook drie andere kwetsbaarheden verholpen. De ernst van deze drie beveiligingslekken zijn op een schaal van 1 tot en met 10 wat betreft de ernst met een 10 beoordeeld. Via deze kwetsbaarheden kon een aanvaller zonder inloggegevens willekeurige code met systeemrechten op de server uitvoeren. De Japanse overheid adviseert organisaties die van Trend Micro gebruikmaken om de updates zo snel als mogelijk te installeren.