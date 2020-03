Keijzer: overheidswebsites eind 2021 bereikbaar via ipv6

Alle overheidssites en e-mailvoorzieningen moeten eind 2021 bereikbaar zijn via ipv6, zo heeft staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken laten weten. Keijzer ziet echter geen rol voor de overheid om de overstap naar ipv6 af te dwingen.

De staatssecretaris reageerde op Kamervragen van D66-Kamerlid Kees Verhoeven over het opraken van ipv4-adressen. Hoewel dit probleem al geruime tijd bekend is heeft Nederland pas een adoptiepercentage van bijna 26 procent. "Een knelpunt is dat ipv6 niet compatibel is met ipv4. Dit betekent dat een computer met een ipv4-adres niet kan communiceren met een computer die alleen een ipv6-adres heeft. De nieuwe standaard sluit daarmee niet aan op de oude, wat adoptie ervan bemoeilijkt", zo liet Marco Davids van SIDN Labs eerder weten.

Verhoeven was dan ook benieuwd welke stappen Keijzer neemt, in overleg met de sector, om de overgang naar ipv6 te bevorderen of dat hij bereid is om hiervoor een deadline af te dwingen. Volgens de staatssecretaris zijn er aan de overgang naar ipv6 kosten verbonden, terwijl de voordelen op het gebied van veiligheid en dienstverlening, pas duidelijk worden naarmate meer partijen overstappen.

"Het dilemma hierbij is wie als eerste start met aanpassen en dus moet investeren. Een toepassing die alle partijen noodzaakt over te gaan op ipv6-adressering, is er niet of nog niet. Dit draagt ook bij aan de situatie dat ipv4- en ipv6-adresseringen lange tijd naast elkaar zullen blijven bestaan", antwoordt Keijzer. Gezien de investeringen die private en publieke partijen moeten doen laat de overheid het initiatief voor de overstap naar ipv6 primair aan deze partijen.

De overheid zelf let bij de aanschaf van apparatuur erop dat die ipv6 gebruikt. "Daarnaast zal op korte termijn een overheidsbrede afspraak gemaakt worden met het Forum Standaardisatie over de inspanningsverplichting om eind 2021 alle overheidswebsites en e-mailvoorzieningen bereikbaar te maken via ipv6-adressering. De overheid heeft hierin dus een stimulerende rol, geen afdwingende" besluit Keijzer.