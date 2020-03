Google Advanced Protection beperkt vrije installatie van apps

Google heeft het Advanced Protection Programma voor gebruikers op Android uitgebreid, waardoor de vrije installatie van apps drastisch wordt beperkt en Google Play Protect automatisch wordt ingeschakeld. Dat heeft het techbedrijf via een blogposting bekendgemaakt.

Het Advanced Protection Programma is bedoeld voor personen die extra risico op gerichte online aanvallen lopen, zoals activisten, journalisten en politici, maar iedereen kan zich aanmelden. Het programma voorziet Google-accounts van extra bescherming. Zo moeten gebruikers verplicht via een fysieke beveiligingssleutel inloggen en wordt het aantal apps beperkt dat toegang tot gevoelige gegevens kan krijgen. Zo is toegang tot Gmail, Google Drive en andere Google-diensten tot specifieke apps beperkt.

Vandaag maakt Google bekend dat het Advanced Protection Programma over nieuwe maatregelen beschikt om gebruikers op Androidtoestellen tegen malware te beschermen. Zo wordt Play Protect, de in Android ingebouwde virusscanner, automatisch bij gebruikers van het programma op een Androidtoestel ingeschakeld. Play Protect scant al geïnstalleerde en nog te installeren apps op malware. In tests van het Duitse testlab AV-Test komt Play Protect geregeld zeer slecht uit de bus als het om de detectie van malware gaat.

Een tweede maatregel die Google doorvoert is het beperken van de vrije installatie van apps. Applicaties van buiten de Google Play Store worden in principe allemaal geblokkeerd. Gebruikers kunnen alleen nog apps installeren via appstores die vooraf door de telefoonfabrikant zijn geïnstalleerd en via Android Debug Bridge. Apps van buiten de Google Play Store die al zijn geïnstalleerd zullen niet worden verwijderd en kunnen nog steeds worden geüpdatet.

Volgens Google worden apps in de Play Store uitgebreid getest. "Maar apps van buiten Google Play kunnen een potentieel risico vormen voor de apparaten van gebruikers. Als een extra beveiliging beperken we de installatie van de meeste van deze niet-Play Store-apps op alle Androidapparaten waarvan een Google-account is aangemeld voor Advanced Protection", aldus Roman Kirillov van Google.

De nieuwe aanpassingen zullen geleidelijk onder deelnemers van Advanced Protection worden uitgerold. Daarnaast laat Kirillov weten dat later dit jaar er ook nieuwe malwarebescherming voor Google Chrome zal worden uitgerold, die gebruikmaakt van de downloadbescherming die vorig jaar al werd aangekondigd.